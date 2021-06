La Familia Arcoiris continúa acampada en la Sierra de la Demanda, en La Rioja. La Guardia Civil ha difundido las imágenes del día en el que les encontraron. Rezaban alrededor del fuego sagrado, y solo algunos de ellos estaban desnudos. Allí, los agentes tuvieron que interponer más de 70 multas por, entre otros motivos, renegar de las mascarillas y de la distancia social.

Según ha explicado el portavoz de la Guardia Civil de La Rioja, Miguel Ángel Sáez, al llegar, se justificaron asegurando que ellos "pertenecen a la madre tierra y que para abandonar el lugar se tienen que reunir en el fuego sagrado y, a partir de ahí, decidirán".

Alexandra Balcázar, una riojana de 20 años, se animó a pasar una noche con ellos. "Al encender la hoguera a la gente le da un subidón, es como si estás con tus colegas y empieza a sonar una canción que te gusta. Por la noche, empiezan a tocar música y a bailar alrededor de la hoguera. De 80 o 90 personas que había, solo había 3 ó 4 desnudas", ha aseverado.

La Guardia Civil asegura que "la Familia Arcoiris lo que promueve es el amor libre"; sin embargo, ha explicado Sáez, no se encontraron ninguna bacanal: "Yo no estaba allí para saber, pero estando nosotros no se ha mantenido allí ningún tipo de relación sexual".

Los voluntarios para unirse a la experiencia no paran de llegar desde diferentes puntos de España. Dos nuevos miembros han explicado a laSexta por qué han querido introducirse en la Familia Arcoiris: "Lo encontramos por Internet, surgió y aquí estamos. Salimos anoche, y a probar", ha aseverado una joven, mientras que su acompañante ha asegurado que espera "encontrar una gran conexión consigo mismo y con la naturaleza" en su estancia.

Sin embargo, que estén allí, según Guardia Civil, es un peligro por lo aislados que se encuentran. Los agentes tuvieron que llegar con helicópteros y con todoterrenos y, después, andar más de una hora campo a través. Por el momento, estarán allí hasta el próximo lunes 14 de junio, aunque esperan que durante los próximos días empiecen a desalojar.