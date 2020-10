La historia de Amelia, una niña de tres años, es surrealista. Este jueves desapareció de la escuela infantil donde acude en Calella, Barcelona. Se la llevó un hombre desconocido y cuando acudieron sus padres a recogerla ya no estaba.

Un suceso que mantuvo en vilo a sus progenitores y a toda la familia durante tres largas horas de búsqueda, hasta que finalmente pudieron encontrarla en casa del hombre que se la llevó, en la localidad de Tordera, a 14 kilómetros de distancia.

Ese hombre es Juan Manuel y en declaraciones a Telecinco ha explicado que se la llevó por error: asegura que buscaba a su hija, que se llama igual, a la que hacía dos años que no veía por problemas judiciales con la madre. Los Mossos d'Esquadra investigan por qué la escuela infantil entregó a la menor sin comprobar la relación familiar.

"Cogí la cria y me fui", asegura este hombre, que ha pedido disculpas a la familia: "Me llevé esa cría que no era la mia y me siento con el deber de pedirles disculpas". Juan Manuel señala que durante el tiempo que estuvo con ella fue una tarde cotidiana: "Estuve jugando con ella, le di de merendar, pues lo normal".

A pesar de ello, explica que su otra hija le advirtió de que la menor estaba diferente a como la recordaban: "Mi hija me dijo 'está muy cambiada'".

Los investigadores pudieron encontrarle gracias a la descripción del hombre que se desprendió de las imágenes de las cámaras de seguridad y gracias a la difusión de las fotografía de la menor a través de redes sociales.

Los agentes también investigan si el hombre que se llevó a la niña lo hizo de forma intencionada o se ha tratado de un error, como él asegura. Puedes ver como fue el reencuentro entre la niña y sus padres en el siguiente vídeo: