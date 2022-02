La Guardia Civil ha detenido durante la medianoche de este miércoles a Alfredo Sánchez Chacón, conocido como el 'Rambo Gallego'. Sospechaban que merodeaba por una zona donde se repetían los robos en viviendas y precisamente, intentando entrar a una, es como le han descubierto.

Los ruidos en la ventana de su vivienda alertaron a Pedro y a su hermana, residentes en la parroquia de Loira, en Valdoviño, A Coruña, que avisaron rápidamente a Manuel Vilela, un vecino Guardia Civil que estaba fuera de servicio.

"Al vernos, cogió, empezó a correr y se metió por ahí", explica a laSexta Pedro, señalando una zona de matorrales cercana a su casa. "Tenia el foco en la cabeza y se fue por ahí cojeando", añade.

Manuel ha explicado que corrió rápidamente al ser avisado por su vecino: "Me puse el uniforme y tardé dos o tres minutos en llegar. Vimos que cruzaba la carretera. Se metió en la zona oscura hacia el norte. Hice un disparo y vi que el hombre no se intimidaba. Intenté darle y llevaba un bastón con el que me quería dar. Le di cuatro o cinco golpes".

Así el agente Vilela consiguió detener a Alfredo Sánchez Chacón, más conocido como el 'Rambo Gallego', eso sí con la ayuda de Pedro y su familia: "Nos echamos los tres encima de él y el hombre ya estaba rendido".

Los agentes ya le seguían la pista muy de cerca y aseguran que el error que cometió fue "tratar de entrar a una casa sin darse cuenta de que estaba habitada".

Hace una semana vecinos de la zona habían alertado de un robo de comida similar a los que se detectaron a finales de año en Pontedeume, A Coruña. Llevaba casi un año en busca y captura, tras lograr fugarse durante un permiso penitenciario.

En el 1997 fue condenado por matar a un joven de 24 años. Este exmilitar experto en supervivencia logró ocultarse en el monte durante todo este tiempo. La ayuda de esta familila ha sido vital para que vuelva a estar entre rejas.