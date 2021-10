El joven que fue brutalmente agredido en el metro de Bilbao el pasado sábado ha explicado cómo comenzaron las agresiones, que quedaron recogidas por las cámaras de seguridad.

Según ha explicado el joven a el diario 'El Correo', el chico de la gorra negra que aparece en el vídeo principal de esta noticia "estaba buscando bronca de un lado a otro y desafiando a la gente. Me quedé mirándole sin decir nada, pero como queriendo preguntar: '¿Qué haces, chaval?'", ha explicado.

Es entonces cuando empieza un brutal ataque de cinco jóvenes contra uno. Eran las 6:00 horas del sábado y el vagón, que pasaba por la estación de Neguri, estaba prácticamente vacío.

Según el propio agredido, los atacantes se dirigieron a él en actitud desafiante. "Me preguntó que si no tenía huevos para levantarme. Yo sabía lo que me iba a pasar.... Por suerte, no duró mucho. No sé cuánto habría aguantado", ha lamentado.

En cuestión de segundos los golpes lo acorralaron y, a pesar de que trató de defenderse, sus agresores lo agarraron por el pelo para inmovilizarlo. Así pudieron propinarle rodillazos y empujones.

Mientras algunos pasajeros se quedan impasibles ante el ataque, una persona lo graba todo, una mujer grita para que paren los golpes y un hombre trata de mediar, agarrando al joven del brazo para alejarlo de los atacantes.

Gracias a las brutales imágenes, la Ertzaitza ha identificado a tres de los agresores. Uno de ellos, de 21 años, ha quedado en calidad de investigado y los otros dos lo harán en las próximas horas. Además, no se descarta que haya más implicados en el delito de lesiones.

El agredido, de 36 años, volvía a casa. Denunció los hechos tras acudir al Hospital de Cruces, donde lo atendieron por lesiones en un ojo y algunas heridas. Ahora quiere olvidar lo sucedido, pero no sin que antes se identifique a todos los agresores para que a nadie le pase lo que él sufrió.