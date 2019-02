El hombre que se infiltró en la familia de El Cuco para recabar información sobre el crimen de Marta del Castillo asegura en una entrevista que Rosalía, la madre de Francisco Javier García, le "aseguraba que el cuerpo de Marta del Castillo no iba a aparecer": "Me aseguraba que nada de Marta iba a aparecer, cosa que diez años después se ha cumplido".

Dice el infiltrado que el tema del crimen "se limaba todos los días": "Fue aproximadamente la primera semana cuando tuve la primera toma de contacto con ellos cuando ella me hace esa observación de que el cuerpo no va a aparecer".

"Esa información me la daban en un ambiente de confianza, íbamos haciendo una recreación de lo que pasó esa noche, y al trasladar la información a los investigadores y ellos enfrentársela a ella, ella empieza a crear esa coartada", explica.

Relata que Rosalía le explicaba los errores policiales durante la instrucción: "Como que a ella no se le audita las llamadas de esa noche, que había hablado con Carcaño. Como el hecho de que ella no se presenta el día siguiente a una convocatoria del SAS que era bastante decisiva para ella".

"Yo me cree un perfil de una persona desenvuelta en aspectos policiales, yo cuando visitaba con ellos a los investigadores me mostraba una persona con bastante soltura y ellos se arropaban en mí, me veían fuerte", relata.

El infiltrado asegura además que la coartada que adoptaron era falsa: "Sostenían que vieron al niño a las 11:30 de la noche en la plaza y que a la 1:30 le dan un besito de buenas noches, cosa que no ocurre así. Ella intenta crearle una coartada para que no se sepa dónde estuvo el niño esa noche y el vehículo suyo esa noche".

"Hubo un momento en mi colaboración, cuando se ofreció un millón de euros de recompensa y ella intentó la posibilidad de poder cobrar esa recompensa. Ella lo vio bastante bien, que si un juez o fiscal le firmaba a ella un pacto de inmunidad, no tenía problema de consultarlo con el hijo y decir dónde estaba el cuerpo y cobrar esa recompensa. No tengo duda de que sabe dónde está el cuerpo", zanja.

Las grabaciones a los padres de El Cuco que prueban que engañaron al tribunal del caso Marta del Castillo: "Le ha dado tiempo a ir, deshacerse y volver"

El juez del caso Marta del Castillo asegura en un auto al que ha tenido acceso 'ABC' que unas grabaciones "han evidenciado que en la tarde noche del día 24 de enero de 2009, Javier García Martín (El Cuco), sí estuvo en el domicilio" donde se produjo el crimen.