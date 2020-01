Daniela es la tía de Carolina, la niña encontrada muerta en una habitación de hotel de Logroño, y hermana de su madre Adriana, que pretendía suicidarse lanzándose por la ventana. Ella asegura que está en "shock" por todo lo sucedido y es que a la muerte de la pequeña se suma la de su madre, encontrada muerta en el río Ebro.

"La familia está bastante destruida, no entendemos absolutamente lo que está pasando", ha explicado en una entrevista en 'Espejo Público' en la que también ha asegurado que no entiende cómo ha podido pasar todo: "No entendemos los motivos, porque esto ha sido de la noche a la mañana, no tenemos palabras. La familia no sabíamos absolutamente nada, nosotras encontramos las cartas y las entregamos".

A pesar de que su hermana Adriana ha estado ingresada en una Unidad de Psiquiatría tras el suceso, Daniela ha asegurado que "la familia no era consciente" de que sufría algún trastorno psicológico: "Ella no tomaba nada".

Daniela explica que el pasado domingo encontraron las cartas de despedida de su hermana y su madre y dieron la voz de alarma a la Guardia Civil a las ocho de la mañana, un día antes de encontrar el cadáver: "No me hicieron caso, llame a la Guardia Civil y me dijeron que se habían ido un día de playa. Las cosas de playa estaban en casa, era imposible. Yo dije que la custodia la tenía el padre y me dijeron que hasta las 8 de la tarde no se podía hacer nada".

"No me dejaron poner denuncia ni nada, no me hicieron ni caso. Yo soy una persona que si no lo veo, no lo creo, como no he podido ver absolutamente nada, estoy tan en shock que me parece una película de terror", asegura.

Además, Daniela denuncia que no le han dejado "ni ver" a su madre fallecida ni para identificar el cadáver y asegura que desconoce cómo se ha desencadenado todo: "Somos venezolanas, nos vinimos hace 22 años y nosotras siempre hemos estado las tres juntas, para lo bueno y lo malo, para todo. No lo encajo ni yo, es un puzle que no encajo".

La madre de la niña aseguró a los investigadores que no la asesinó y que la muerte muerte fue por causas naturales, algo que deberá certificar la autopsia. Sobre este aspecto, Daniela ha asegurado que la niña fue diagnosticada de neutropenia aguda cuando no tenía ni un año de edad.

Se trata de una dolencia que provoca el descenso de leucocitos en la sangre, una alteración de las células blancas en la sangre. "La derivaron al hospital de La Paz de Madrid, iba a oncología cada seis meses", ha zanjado Daniela.