laSexta se ha puesto en contacto con Carlota, la concursante de Gran Hermano Revolution víctima de abusos sexuales por parte de un compañero. En el día que se ha filtrado el vídeo de cómo fue obligada a visionar la terrible escena, ella asegura que está "en shock".

"Me ha hecho revivirlo todo, estoy fatal en la cama", ha asegurado en una conversación con laSexta. Además, ha advertido que sólo quiere que se sepa toda la verdad sobre lo que sucedió ese 3 de noviembre en la famosa casa del reality show de Telecinco: "Solo quiero que la gente sepa por lo que me han hecho pasar".

Carlota: "Nadie me hace caso, nadie hace nada"

"Nunca mentí como me acusaban, nadie me hace caso, nadie hace nada", ha asegurado, explicando que al revivir esa escena se le "saltan las lágrimas".

'El Confidencial' ha tenido acceso al vídeo que demuestra que Gran Hermano la obligó a ver la escena de abusos por parte de su compañero José María mientras ella estaba inconsciente. En esas imágenes se puede ver cómo ella suplica que retiren el vídeo de la pantalla del confesionario.

"Me va a dar algo de verdad, me cago en la puta", "Por favor, para ya 'súper', por favor", "¿Puedes pararlo ya?, por favor" o "Que sigue el puto audio 'súper', quítalo", son algunas de las frases de la concursante, que se muestra muy afectada, con mucha ansiedad y entre lágrimas.

En esas imágenes, incluidas en las diligencias del caso, también se puede escuchar a duras penas los sonidos del vídeo del abuso como un "mírame" del presunto agresor o un "quítate eso". También se escucha cómo ella dice "no" repetidas veces.

Además, también se ve cómo el 'súper' intenta silenciar el presunto abuso: "Carlota, este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí".

Así fue el presunto abuso sexual

Los concursantes de Gran Hermano celebraban una fiesta con alcohol y Carlota empezó a encontrarse mal tras beber varios chupitos. José María, con quien la joven había iniciado una relación en el reality show de Telecinco, la acompañó a la habitación

"Tengo lagunas mentales de aquella noche. Lo último que recuerdo bien es estar en la cocina. (A la mañana siguiente) Cuando me levanté, de camino al baño, noté cómo se me caía la ropa interior al suelo porque no estaba bien puesta", explicó Carlota en declaraciones a 'El Confidencial'.

Ella asegura que la imágenes que tuvo que visualizar mostraban "perfectamente" que se aprovechaba de ella en la habitación y que ella está inconsciente: "Dos compañeros de la casa llegaron a entrar en el cuarto para ver cómo estaba y él les echó diciendo que me estaba cuidando".

En las imágenes también se observa cómo la joven intenta parar a José María diciéndole 'no puedo' y haciendo varios gestos de desaprobación. "Es mi cuerpo el que sale ahí, inconsciente y violado. Me da exactamente igual que en el Código Penal ponga que una violación es con violencia. Es que incluso se ve cómo se ríe de mí después de hacerlo", explicaba la joven.

La jueza considera que "existen motivos suficientes" para dar por finalizada la instrucción al ver indicios de un delito de abuso sexual. El programa denunció el caso en la Guardia Civil el sábado 4 de noviembre de 2017 aproximadamente a las 20:00.