El sospechoso de la desaparición de Marta Calvo en la localidad valenciana de Manuel habría podido huir del país. Es lo que teme la Guardia Civil ya que contó con varios días para actuar antes de situarse en el punto de mira de las autoridades.

Según informa 'Levante-EMV', los investigadores ya han rastreado las principales vías de huida de España y no se ha encontrado ningún rastro. A pesar de ello, los agentes barajan que haya podido recibir ayuda de algún allegado para trasladarse fuera de España, aunque dentro de la Unión Europea.

Hay que recordar que ese hombre, un colombiano de 35 años, pudo salir del país con su propia documentación debido a que no estaba siendo buscado por las autoridades. No pudo hacerlo con su vehículo ya que fue hallado por la Guardia Civil cuando un amigo se dirigía a desguazarlo. Él tiene antecedentes por tráfico de drogas y cumplió condena en la cárcel.

Ese individuo se instaló recientemente en una casa alquilada en Manuel (Valencia), lugar donde se ubica el último rastro de Marta Calvo. Ella se citó con él y envió la ubicación a su madre a las 5:55 de la madrugada del 7 de noviembre.

La Guardia Civil, tras registrar la casa del sospechoso y encontrar signos evidentes de que había sido limpiada a fondo, inició una búsqueda en simas y pozos de dicha localidad apoyados con perros especializados en la búsqueda de personas, aunque no dio frutos.

La madre de la joven llegó a hablar con el sospechoso y es que, tras no tener noticias de su hija, se desplazó desde Valencia hasta la casa de Manuel. Allí preguntó por Marta pero el hombre le aseguró que no la conocía.

Los vecinos han contado que al hombre se le acumuló el correo en la puerta durante varios días. No obstante, los vecinos no conocían personalmente al sospechoso, todos coinciden en que "se le veía poco" y "no se sabía nada de su vida personal", aunque confirman que la última vez que lo vieron coincide con el día en el que Marta desapareció.

"No tenemos ninguna esperanza"

La familia de la desaparecida ha asegurado que no tienen ninguna esperanza de encontrarla con vida. "No tenemos ninguna esperanza, poca no, ninguna. Ninguna porque con los días que hace, ¿qué quieres esperar?", ha señalado Vicente Calvo, su abuelo, en declaraciones a laSexta.

El hombre ha explicado que su madre se desplazó hasta la vivienda del sospechoso en la localidad de Manuel: "La madre fue allí y se personó. Él dijo 'aquí yo no conozco a ninguna Marta', y a los dos días desaparece él de casa también".