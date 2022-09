El Equipo Mujer-Menor de la Guardia Civil (EMUME) investiga si hubo delito en el vídeo del pequeño Izan, el niño de 11 años que sufrió bullying el día de su cumpleaños y cuya historia se ha hecho viral en redes.

La familia del niño denunció este viernes lo sucedido y ahora la Benemérita entrevistará a sus familiares, a los presentes en el momento de la grabación y "a todo aquel que pueda aportar algo al caso".

En el caso de ver indicios de delito, la Guardia Civil trasladará el caso a la Fiscalía de Menores.

Tras la oleada de solidaridad hacia el niño de 11 años acosado por sus compañeros, que le insultaron en su propio cumpleaños, el pequeño ha trasladado este viernes su agradecimiento a través de un vídeo en el que afirma que el apoyo recibido le ha subido "mucho la moral y la felicidad".

"Muchas gracias a todos los que me habéis enviado los vídeos de felicitaciones de mi cumpleaños, por todo el apoyo que he recibido después de lo que me pasó", comienza el menor, que agrega: "Me habéis subido mucho la moral y la felicidad y os quería decir muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho".

Además, el niño envía un mensaje a quienes puedan estar pasando por una situación similar: "Que siempre paséis de eso y si os siguen repitiendo eso, pasad y ya tomaréis medidas", concluye.

Insultado el día de su cumpleaños

Este caso de bullying, ocurrido en el municipio mallorquín de Lloseta, salía a la luz esta semana cuando el hermano mayor del niño lo denunció a través de las redes sociales con una publicación que se volvió viral.

En ella, explicaba que su hermano había llevado una tarta al colegio para celebrar su cumpleaños. Un gesto que los otros niños, lejos de agradecerle el detalle, correspondieron modificando la letra del 'Cumpleaños Feliz' para dedicarle insultos varios. Según su relato, después el menor se sentó solo en el patio y el grupo de niños continuó acosándole.

"Ha llegado a casa y lo primero que ha hecho es echarse a llorar y decir que esta vida es una mierda, que no quería vivir más", denunciaba su hermano posteriormente en Instagram. El joven indicaba que su hermano "lleva cuatro años en ese colegio aguantando insultos, peleas, escupitajos y más", y acusaba a los profesores de "hacer la vista gorda".