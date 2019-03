La Guardia Civil detiene al hombre que mató a su hermana en Gérgal

La Guardia Civil ha detenido al hombre que mató a su hermana y dejó heridas a dos personas en el pueblo de Gérgal, Almería. Antonio, un vecino del pueblo, dio el aviso a los agentes tras localizarle escondido en un pozo en la zona alta del pueblo.

"Estaba debajo del pozo escondido. Esá muy débil, me ha pedido agua y me ha dado lástima", ha explicado Antonio. Juan está detenido tras 16 largas horas de negociación. Las palabras del negociador y su hijo durante toda la noche no dieron resultado.

La casa ha estado rodeada por decenas de agentes. Todos los accesos a la vivienda estaban cortados, y los vecinos de la zona fueron desalojados. Sin embargo, pese al fuerte cordón policial, Juan logró escapar a la zona alta del pueblo.

Han pasado tres días desde que el detenido presuntamente matara a su hermana e hiriera a otras dos personas. Durante todo este tiempo medio centenar de agentes han peinado por tierra y aire la zona en su busca. Creen que ha estado escondido en el campo hasta que la falta de comida y agua le llevaron a acercarse al pueblo.