Según fuentes de Salvamento Marítimo, sobre las 5,48 horas de la mañana de este domingo, el centro de A Coruña ha recibido el aviso de que una embarcación había sufrido un ataque de un grupo de orcas mientras navegaba a 2,5 millas al nornoroeste de la Torre de Hércules. Se trata del velero 'Swiss Lady', que provenía de Ribadeo Lugo, y en el que viajaban tres tripulantes, dos de nacionalidad suiza y un alemán.

Aunque los tripulantes informaron de que no había sufrido heridas, explicaban que necesitaban asistencia porque habían recibido varios golpes por parte de las orcas y desconocían el alcance de los daños. En un primer momento, fue el pesquero 'L'Estoir' el encargado de acompañar al velero hasta que llegó la 'Salvamar Betelgeuse' de Salvamento Marítimo, que la guió hasta el club náutico de A Coruña.

Aunque la embarcación no necesitó remolque y podía seguir navegando por sus propios medios, hasta que no llegaron al puerto no pudieron evaluar los daños del ataque. 'Swiss Lady' es el tercer velero que sufre el ataque de orcas esta semana en la costa coruñesa. Los dos anteriores fueron en la madrugada del lunes al oeste del municipio de Cedeira, aunque las dos embarcaciones afectadas en esas ocasiones sí necesitaron ser remolcadas al haber perdido el timón.