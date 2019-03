Gritos de pánico y terror: los vídeos grabados por vecinos de Galicia que muestran la virulencia de los incendios

Con gritos de absoluto terror, así se reacciona cuando te cruzas con el horror de los incendios forestales en Galicia. Marta y Yago iban a Salvaterra cuando se encontraron con el fuego, pero no pudieron dar la vuelta y decidieron seguir hacia delante entre las llamas. Aterrados, grabaron un vídeo que ya ha recorrido toda España. "Yo iba conduciendo y era impotencia porque no sabía qué hacer, nos encontramos en medio del fuego y no sabía qué hacer", explica Marta.