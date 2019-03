Miguel Ángel Flores queda en libertad sin fianza

El organizador de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena, Miguel Angel Flores, ha culpado a la Policía municipal de lo ocurrido la noche del pasado 31 de octubre, cuando fallecieron cuatro chicas por una avalancha humana. Así lo ha manifestado el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a las puertas de los juzgados en las declaraciones que ha realizado después de hablar con su abogado en un receso.

Bernad ha asegurado que su abogado, que se encuentra presente en la declaración, le ha comunicado que Flores está declarando "con actitud chulesca" y que está "afectado". Además, el letrado le ha indicado que Flores culpa a la Policía municipal de lo ocurrido y que ha llegado incluso a decir que si los agentes hubieran estado allí esto no hubiera pasado.

La Fiscalía de Madrid no tiene previsto pedir, en principio, prisión para Miguel Ángel Flores, según han informado fuentes de la Fiscalía, mientras Flores presta declaración ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop. Las fuentes han precisado que en principio no se dan las circunstancias para pedir prisión para el imputado, como riesgo de fuga, riesgo de ocultación de pruebas ni reiteración delictiva. No obstante no se descarta pedir otras medidas cautelares, según la misma fuente.

Acompañado de su abogado y sin hacer declaraciones a los medios de comunicación, Flores ha acccedió al edificio judicial por la entrada situada en la calle de Capitán Haya.El empresario tiene que declarar ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop. El juez del caso tiene previsto también tomar declaración el miércoles al representante legal de Kontrol 34, empresa encargada del control en los accesos y en el interior del recinto.

El magistrado investiga las posibles responsabilidades en el suceso ocurrido la madrugada del 1 de noviembre, cuando una avalancha en uno de los pasillos del Madrid Arena provocó la muerte de Katia Esteban Casielles, Rocío Oña Pineda, Cristina Arce, de 18 años, y de Belén Langdon, de 17, y causó heridas muy graves a María Teresa Alonso, de 20, que permanece ingresada.

Las familias de las cuatro jóvenes fallecidas se han personado como acusación particular en el proceso judicial.El juez ha admitido la personación en el caso del colectivo Manos Limpias como acusación popular, pero está a la espera de que abone la fianza correspondiente.