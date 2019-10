'Geonestesia', recuerda a 'sinestesia'. Este es el nombre que se le ha dado a la capacidad de conectar con la naturaleza. "Sensaciones extrañas, percibir ciertas cosas de manera más intensa. Es como si la naturaleza se comunicase conmigo y yo fuese capaz de entenderla", expresaba el actor Javier Rey en su cuenta de Instagram.

Sensaciones extrañas, percibir ciertas cosas de manera más intensa, es como si la naturaleza se comunicase conmigo y yo fuese capaz de entenderla. Parece ser que eso tiene un término, #Geonestesia 🤷‍♂️ Algún Geonestesic@ en la sala??

Él ha sido uno de los primeros en utilizar el término, pero pronto se le han unido celebridades como el también actor Will Shephard. "En serio, señores... No sé qué me está pasando... Lo busqué y lo llaman #Geonestesia, le está pasando a pila de gente. Como que me llama la naturaleza", explicaba en su perfil de Instagram.

😓Enserio Señorxs... No se que me está pasando... Lo busqué y lo llaman #Geonestesia le está pasando a pila de gente 😓 como que me llama la naturaleza 🌍

Parece que este término va a dar mucho que hablar. ¿Y tú? ¿Tienes 'Geonestesia'?