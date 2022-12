Diez años. Ese es el tiempo que ha estado desaparecida Mini, la gata de Richard Price, en Nueva York. Desapareció en julio de 2012, cuando escapó del hogar de la cuñada de Price que cuidaba de ella. A pesar de que realizaron una búsqueda exhaustiva, colocando volantes y contactando oficinas veterinarias, no la encontraron.

La pasada semana la gata fue encontrada y llevada al refugio de animales. Mini no estaba en buenas condiciones porque no había comido lo suficiente y su pelaje estaba muy enredado, según indicó a NBC la directora del refugio, Linda Klamplf.

Cuando el personal del refugio la limpió descubrió que tenía un microship que los llevó hasta su dueño, que ahora está en España tras retirarse el año pasado. Pese a las condiciones en que fue encontrada, Mini, ahora de 13 años, aún está sana y en vías de recuperarse totalmente para lucir como antes e iniciar su nueva vida en España. Mientras, Mini esperará por su dueño y su esposa, que vendrán por ella en enero, en la casa de un familiar en Long Island.

Richard Price, que tras retirarse decidió vivir en España junto a su esposa, no podía creer que Mini estuviera viva, tras haberla buscado por mucho tiempo. "Oh, Dios mío, ella está viva, esto es fantástico. Y, oh, Dios mío, la dejamos allí", fue la reacción inicial de Price tras recibir una llamada de un refugio de animales de Long Island, de acuerdo con el canal 4 de la cadena NBC. "Nos sentimos eufóricos y horrorizados al mismo tiempo", agregó Price.