Galicia, en pie de guerra contra los pisos turísticos: por cada hotel, surgen 415 viviendas destinadas a esta actividad

Mientras unos escogen hoteles por las comodidades y para evitar tener que estar pendiente del propietario de las viviendas, son muchos los que se decantan por pisos turísticos. Es por eso que, tan solo en Galicia, por cada hotel que se abre hay 415 nuevas viviendas de uso turístico. De hecho, en los últimos siete años este número se ha multiplicado por más de siete, es decir, han pasado de ser unas 20.000 a casi 140.000.

Esto está provocando que muchos vecinos se vean obligados a abandonar sus municipios de siempre porque no son capaces de poder pagar una vivienda debido al encarecimiento que ha experimentado en los últimos años. La ciudad de Santiago de Compostela es una de las más afectadas, ya que, al año, son miles los turistas y peregrinos que la visitan. Esto ha provocado que el número de viviendas destinadas al turismo duplique las de alquiler convencional: hay 700 turísticas frente a 300 de alquiler.

Es por ello que, con el objetivo de acabar con esta lacra, el Ayuntamiento ha empezado a precintar las que carezcan de licencia municipal. "La situación está muy mal, porque se le da mayor prioridad al turista que al trabajador, y es muy difícil llegar a fin de mes con el precio de los alquileres", se queja uno de los vecinos.

Una situación similar sufren en Illa de Arousa, en Pontevedra, donde el Ayuntamiento ha decidido equiparar la tasa de las viviendas turísticas con la de basura porque, como defiende su alcalde, estas no dejan de ser una "actividad económica". "Es una actividad económica, como puede ser cualquier negocio", cuenta a laSexta, y justifica su decisión en que "los pequeños comercios, que generan poco, también lo pagan".

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, están las señoras que han dedicado toda su vida al alquiler de viviendas, especialmente, en época estival. Unas viviendas que, ahora, también son consideradas turísticas, como la que le dejó su madre a Maria José cuando falleció.

Ella, con su pensión de 800 euros al mes, tiene que mantener su casa y la de su madre. Por eso, encontró en el alquiler de la vivienda de su progenitora un alivio económico. "No me da para mantener ambas casas", se lamenta, y la tasa del Ayuntamiento no hace más que agravar su situación.

Es por ello que están en pie de guerra con el Ayuntamiento, ya que una casa normal paga 150 euros de tasa y una turística, como la suya, 284.

Este grupo de vecinos consideran que una casa turística genera menos basura porque no se alquila a diario y otorga beneficios económicos al pueblo. María José Dios, una de las afectadas, asegura que la gente que le alquila su vivienda "genera menos basuras porque son personas que salen a la calle y consumen en los chiringos". "Se toman su café y eso", señala.

Una situación similar vive Brígida, mariscadora en paro, que se ve obligada a alquilar su vivienda para poder vivir. Cuando lo hace, se tiene que ir a casa de su madre. "No me queda más remedio porque no le da para vivir", afirma.

Y, es que, en Illa de Arousa, un municipio de tan solo 5.000 habitantes, hay 230 viviendas destinadas a esta actividad y tan solo 200 plazas hoteleras. El problema de esta localidad es que apenas tiene oferta de alquiler convencional.

Por ello, el Ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto y ha comprado una finca para construir 80 viviendas protegidas para su población. Una finca que, como nos explica su alcalde, estaba "embargado al narcotraficante Marcial Dorado".