Jordi Évole, tajante: "No, no pueden convivir los pisos turísticos con el alquiler tradicional y que sea asequible"

El periodista y presentador Jordi Évole reflexiona en La Roca sobre uno de los temas más preocupantes del momento: la vivienda. "¿Crees que pueden convivir los pisos turísticos y el alquiler tradicional y que, además, sea asequible par todos?", le pregunta Nuria Roca.

La respuesta del presentador es rápida y contundente: "No, no y no. La respuesta es 'no'. Creo que hay que regularlo e intervenir en ese mercado ya". De hecho, señala que en las grandes ciudadanos, ya no solo en el centro sino que también en los barrios está empezando a haber pisos turísticos porque "el radio de acción del turismo se amplia".

Évola aprovecha esta intervención para informar que el próximo día 31 de enero, está previsto una concentración contra el desahucio de la Casa Orsola en el Eixampleque, una casa "que quieren desahuciar con el objetivo de hacer pisos turísticos y alquileres de temporada y unos resistentes han decidido plantar cara". En el vídeo podemos ver al completo sus palabras.

.