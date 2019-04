El fuerte viento de la borrasca 'Ana' hace encallar un ferri con 200 pasajeros en el puerto de Calais

Un ferri que realiza la travesía del Canal de la Mancha ha encallado en las proximidades del puerto francés de Calais, indicó la prefectura (delegación del Gobierno), que dijo no tener constancia de que hubiera heridos. "No hay heridos", subrayó un portavoz de la prefectura, que precisó que el navío es el "Pride Of Kent", de la compañía P&O, que había salido de Calais, en dirección al puerto británico de Dover con unas 200 personas a bordo.

A causa de una violenta ráfaga de viento, el barco se golpeó con uno de los muelles del puerto, y fue a quedar atascado en una zona de piedras, señaló el portavoz. Dos remolcadores estaban intentando sacarlo del lugar donde se quedó varado en un día de fuertes borrascas en esa zona, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. El tráfico quedó temporalmente interrumpido.

La prefectura confía en que, conforme avancen las horas y suba la marea, se facilite la labor de los remolcadores para desencallarlo. Toda esa parte de la costa francesa está en alerta naranja por vientos fuertes según el último parte de los servicios meteorológicos franceses.