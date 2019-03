La mujer rociada por ácido: "Ser víctima no es sinónimo de ser débil"

Ha querido acudir a los juzgados el último día de de juicio contra su exmarido, quien según la fiscalía contrató a un sicario para que rociaran la cara de su exmujer con ácido.

Maria Ángeles Ruiz asegura que el ácido que la arrojaron a la cara el 20 de junio de 2012 en el barrio madrileño de Ciudad Lineal no sólo la destrozó el rostro. Psicológicamente se ha visto hundida y se ha sentido sola. "Tengo ganas de que todo acabe y se haga justicia", asegura.

"He tenido muchos momentos bajos, si no llega a ser por la gente que me rodea no habría salido", se queja. La Fiscalía pide para su exmarido 24 años de cárcel y, para el sicario que contrató, 17.

Durante las sesiones del juicio psicólogos y familiares de Mari Angeles han descrito el infierno por el que ha pasado desde que decidió que se separaba. Un dolor que no le ha impedido acudir al ultimo dia de juicio con entereza. El juicio quedará este jueves visto para sentencia.