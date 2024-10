Johannes Schumacher, director de la empresa Immucura Med S.L. será investigado por la Fiscalía de Marbella por un delito contra la salud pública y estafa. Este empresario prometía curar cánceres con una terapia experimental, que no está permitida en España. Lo hacía aprovechándose de la vulnerabilidad de los pacientes más críticos, y a cambio de más 40.000 euros.

"Yo tengo células cancerígenas y tú también. Ahí es cuando esta terapia es una opción. Con la sangre, la propia sangre de los pacientes. Este enfoque innovador aprovecha el sistema inmunitario del cuerpo y destruye las células cancerígenas del cuerpo", reza uno de sus vídeos promocionales, en los que se muestran numerosos casos de éxito: "Era realmente la última esperanza que tenía porque la situación era ya muy mala", comentaba uno de sus pacientes.

Sin embargo, un consorcio de periodistas ha sacado a la luz el caso y cuando se pretende acceder a la página desde España, salta un mensaje de error. Este tratamiento de inmunoterapia a través de células dentríticas no está aprobado en nuestro país, ni siquiera para ensayos clínicos. "Un tratamiento que no ha pasado estos filtros, puede tener efectos negativos perjudiciales. No solo que no haga nada, sino que en lugar de hacer bien, que haga daño", explica Antonio Sierra, director de la unidad de cáncer de mama del Hospital Beata María Ana de Madrid.