La Guardia Civil ha desactivado el dispositivo especial diseñado para encontrar a la supuesta pantera avistada en Ventas de Huelma (Granada) y ha retirado sin avances las jaulas trampa distribuidas para dar caza al animal, al que se ha buscado con drones y cámaras térmicas, por tierra y desde el aire.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la falta de avances en la investigación y la ausencia de tensión social han permitido desactivar el operativo especial para encontrar al animal salvaje que durante días ha alertado a los vecinos de Ventas de Huelma y otros municipios cercanos.

Pese a eso, en el municipio continuarán algunos agentes del Seprona y patrullas para aportar tranquilidad a los vecinos, aunque ya se han retirado las jaulas trampa instaladas en diferentes puntos del municipio y no se buscará al felino por aire.

El dispositivo finaliza sin evidencias por parte de los agentes justo una semana después de que el fotógrafo Alfonso Azaustre asegurara que tomó instantáneas de un felino de grandes dimensiones en un paraje a unos 500 metros de Ventas de Huelma, hasta donde él se había desplazado por la expectación que había despertado la búsqueda de este animal.

"Lo he tenido delante, a unos treinta metros, era grande pero no creo que se trate de una pantera", ha indicado Azaustre, que apuesta por que el animal sea más bien un gato oscuro de grandes dimensiones. "No tiene ni la cabeza, ni el cuerpo del gato salvaje, es que no hay ninguna duda, esa foto es de un gato negro doméstico", ha explicaba en El Ideal, donde aclara que "de lejos se ve más grande y el rabo es largo, pero luego cuando te acercas ya no hay duda de que no es una pantera, pero de lejos...".

La Guardia Civil ya explicaba tras este hecho que no puede confirmar de qué tipo de animal salvaje se trata hasta que no logren atraparlo de forma definitiva, algo que no ha ocurrido.

En la búsqueda del animal han participado agentes de Medio Ambiente de la Junta, voluntarios de Protección Civil, patrullas del Seprona y de Seguridad Ciudadana y el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil y personal de la delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta.

Se han utilizado cámaras térmicas, geolocalizadores, jaulas y drones, aunque no se ha localizado al animal negro que hizo saltar las alarmas hace casi dos semanas, cuando unos vecinos alertaron de que habían visto una pantera junto al camino del Castillo.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Ventas de Huelma ha informado también de la finalización del dispositivo y ha agradecido la labor de los agentes y voluntarios implicados en la búsqueda y la "valentía" de los vecinos que han alertado de lo visto pese a las "inevitables mofas".

"Nos quedamos con la conciencia muy tranquila y con una sensación agridulce, pues no nos cabe ninguna duda de que ese pobre animal, sin tener culpa alguna, acabó en nuestro territorio y finalmente no pudo ser recogido", ha apuntado el alcalde, Luis Miguel Ortiz, en un comunicado.

El alcalde también ha pedido a sus vecinos que, pese al final del dispositivo de búsqueda, no bajen la guardia y aporten cualquier información que consideren relevante si se produce algún otro avistamiento.