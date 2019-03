Familiares y víctimas del accidente de Spanair exigen justicia cinco años después

Cinco años después, las víctimas del accidente de Spanair continúan luchando para que se esclarezcan todos los aspectos de la tragedia. En septiembre del año pasado la audiencia provincial de Madrid archivó la causa penal basándose en el informe oficial, pero ellos no reconocen veracidad a ese informe.

Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 lucha para que “la justicia no te visita porque ese hecho es una injusticia en sí misma. Tienes que buscarla, sacarla de los despachos oscuros y plantarle cara”.

Para Vera es "un fracaso institucional demoledor", al considerar que 154 muertos y 18 supervivientes no han sido suficientes para cambiar nada. Pero, al margen de este revés judicial, Pilar Vera está satisfecha por los logros del trabajo de la Asociación; principalmente por la aprobación este agosto de un Real Decreto de Asistencia a las Víctimas de una catástrofe de Aviación Civil.

Con un documental, analizan todos los aspectos del accidente: errores del piloto, fallos del avión, vivencias y opiniones. Desde la Asociación continúan luchando, agotarán la vía judicial hasta Europa si es necesario. En este camino, dicen sentirse olvidados por autoridades y empresas.

Después de todo este tiempo, todavía pelean por las indemnizaciones. Denuncian que la aseguradora les aplica el baremo de un accidente de tráfico.“Que a mí, cinco años después, me digan que esa consignación de ese dinero obedece a la aplicación de baremos de tráfico que hace la aseguradora me parece indignante. No puede ser más barato pagar la vida de las personas que invertir en seguridad aérea.

Pero no todo han sido baches. En este tiempo han conseguido mejorar el protocolo en caso de accidente aéreo y han conseguido la promesa del gobierno de crear el estatuto de las víctimas para después del verano. Son avances que esperemos no tener que poner en práctica nunca más.

Por ello, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 volverán a recordar el martes, 20 de agosto, en Barajas y en Las Palmas de Gran Canaria a las víctimas del avión de Spanair siniestrado, cinco años después del accidente en los que no han cejado en su lucha "para tener justicia y lograr que se aprenda de los errores cometidos y se corrijan".