Todavía continúan desaparecidas muchas personas tras el paso de la DANA. Sus familiares y amigos piden ayuda a través de redes sociales. Cristina continúa buscando a su padre Aurelio de 67 años en Alfafar. Lo último que sabe de él es que salió a revisar su coche la tarde del martes. "Tiene el pelo blanco y tiene dificultades para caminar debido a un ictus", cuenta Cristina a laSexta.

Ya hay más de 200 personas que han perdido la vida tras la DANA, entre ellos un niño de 4 años del que han encontrado su cadáver este viernes en un edificio derrumbado en Sot de Chera. Su padre, que estaba con él, sigue sin aparecer.

Un número incontable de personas desaparecidas de las que se guarda un hilo de esperanza por si siguen con vida, como José. Su camión se detuvo por el agua a las 9 de la mañana en L'Alcúdia. Desde entonces, sus hijos no han conseguido comunicarse con él.

María Adela es una trabajadora de una empresa de metal en Beniparrel. Al ver lo que empezó a llover intentó volver a su casa en Montserrat. Su jefe ha dado la voz de alarma al ser consciente de que no ha aparecido.

Después de horas y horas buscando los amigos de Jorge acaban de encontrar su coche en Calicanto, Torrent. Aunque de él todavía no tienen noticias. Es uno de los cientos de personas que se quedaron atrapadas en mitad de la carretera. Misma situación que Luis Ángel: su coche está, pero él no. Familiares y amigos no quieren perder ni un minuto, porque cada segundo es crucial para encontrar a sus seres queridos.