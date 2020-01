La familia de un anciano fallecido esta semana en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander está indignada tras haber velado por error, durante varias horas, un cadáver que no era el de su familiar, según informa 'El Correo'. La confusión, de acuerdo con el citado diario, se produjo durante la entrega del cuerpo del fallecido en el centro sanitario, donde los ataúdes se intercambiaron por error.

El fallecido, un anciano de 92 años originario de Tanos (Torrelavega), había sido ingresado el viernes tras sufrir una caída en la escalera de su casa en la que se golpeó la cabeza. Finalmente falleció el martes, pero la entrega del cuerpo a la familia se demoró debido a que debían realizarle la autopsia.

Sobre las 19:00 horas, se hizo entrega a la familia del ataúd en el velatorio de la Fundación Asilo San José, en Torrelavega. Allí, la familia veló al que creían era su familiar hasta el cierre del tanatorio y, como prefirieron hacerlo con el ferétro cerrado, no notaron nada extraño.

Sin embargo, ya de noche, un trabajador de la funeraria llamó al hijo del fallecido para informarle de que tenían que volver a llevarse el cadáver porque, según recoge 'El Correo', "faltaba alguna prueba". Finalmente, el gerente de la empresa admitió que se había producido una confusión y que su padre en realidad seguía en el hospital, a la espera de la autopsia.

El hijo volvió entonces al velatorio y avisó a la Policía Nacional, para dejar constancia de los hechos. La familia, que finalmente pudo velar a su familiar este jueves, no descarta emprender acciones legales.

La otra familia afectada, en cambio, no advirtió el error porque no esperaban que les entregasen a su familiar hasta el jueves y esta se realizó sin problemas, según 'El Correo'. La funeraria, por su parte, responsabiliza al hospital y alega que no quiso causar más dolor a la familia al comunicar el error.