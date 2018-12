Una familia se intoxica con el humo de una barbacoa: la encendieron para calentarse después de tres días sin luz

Una pareja de 36 y 25 años, sus dos niñas, de ocho y seis años, y un bebé de nueve meses han tenido que ser atendidos de urgencia en el Hospital Infanta Cristina de Parla tras intoxicarse por el humo de una barbacoa en el municipio de Griñón, Madrid.

La familia, que evoluciona favorablemente, vivía desde hacía tres días sin luz y la temperatura del municipio había descendido a 1º cuando decidieron calentarse con una barbacoa portátil. Las víctimas alertaron al 112 por sentirse "muy mareados" y una ambulancia se desplazó hasta la vivienda, que fue ventilada posteriormente por un equipo de bomberos.

La familia había recibido ayudas municipales pero no actualmente: "Tramitamos dos expedientes, pero uno no llegó a término por falta de documentación por parte de la interesara. El otro expediente sí llegó a término y se les dio en marzo o mayo de 2017 una ayuda para un pago concreto" ha asegurado el alcalde del municipio en el diario 'El País', que además, ha añadido que desde el consistorio no volvieron a tener noticias.

Fuentes del Ayuntamiento han desmentido que la familia estuviera ocupando la vivienda y han insistido en la necesidad de solicitar las ayudas en caso de que sean necesarias: "La persona lo tiene que comunicar y solicitar". El alcalde ha añadido que había detectado que las niñas estaban faltando al colegio "por lo que les habíamos abierto un protocolo de absentismo" y ha asegurado que se pondrán en contacto con la familia para ofrecerles los recursos que necesiten.