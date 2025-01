La familia del empresario fallecido tras una intervención policial en Estepona denuncia que aún no han podido ver el cadáver

Juan Antonio murió hace una semana, pero su familia sigue sin poder ver el cadáver, ni la autopsia. Creen que ha muerto por un abuso policial: ocho agentes entraron en el hotel donde estaba y le redujeron. Mientras su familia dice que le dio un brote psicótico, la versión de la policía es distinta. Dicen que había consumido alcohol y drogas.

Mientras los agentes le reducían, Juan Antonio tenía a su hermano al teléfono. Javier Hans cuenta que escuchó "el forcejeo". "Me decía "aquí vienen, que me van a matar, que me van a matar" y así fue", relata el hermano de Juan Antonio.

La policía había acudido al hotel de Estepona en el que estaba alojado por su actitud agresiva y nerviosa. Según la familia, hoy sujeta por sus vecinos de Lora del Río, por un brote psicótico. Según la Policía, por el consumo de alcohol y, sospechan, de cocaína que encontraron entre sus pertenencias.

Le engrilletaron, dice la Policía, con la mínima fuerza imprescindible. Y en esas circunstancias, Juan Antonio entró en parada.

El abogado de la familia de Juan Antonio, Luis Romero, defiende que "si ha habido una parada cardiorrespiratoria es porque se ha asfixiado allí, porque estaba atado de pies y manos".

A la familia, a quien un agente el mismo día de la muerte dijo que Juan Antonio no estaba violento, no le han dejado aún reconocer el cadáver pese a haber ido cuatro veces al anatómico forense. Tampoco se les ha entregado la autopsia.

De esta manera, la familia va a presentar denuncia por presunto delito de homicidio imprudente contra todos los policías que participaron y piden a la jueza que deje el caso en manos de la Guardia Civil.