FACUA ha anunciado que emprenderá acciones judiciales para "depurar responsabilidades" sobre el brote de listeriosis que ha afectado a más de un centenar de personas y que ha costado la vida a una anciana en Andalucía.

El portavoz de la organización de consumidores, Rubén Sánchez, ha acusado directamente a la Junta de Andalucía de difundir "bulos" sobre la infección y ha desmentido que la listeria solo se haya podido contraer ingiriendo el producto afectado, una carne mechada de la marca 'La Mechá', como ha asegurado el portavoz de la Junta sobre el brote, José Miguel Cisneros.

"Hoy nos hemos encontrado con un nuevo bulo por parte de la Junta de Andalucía: 'si usted tiene síntomas y no ha consumido la carne mechada, no se preocupe que no tiene listeriosis'", ha acusado Sánchez, que califica esta afirmación de "doble bulo" porque, dice, "alguien puede tener listeriosis por el consumo de otro producto contaminado" o bien, "sin consumir la carne mechada este brote puede afectar a ciertas personas por contaminación cruzada".

"Por ejemplo, si vamos a una charcutería donde están sirviendo esa carne mechada y pido jamón york, si no ha habido una correcta limpieza de los cuchillos y máquinas que hacen el corte puede haber un traspaso de la carne mechada a los utensilios, y de los utensilios, al producto que yo me llevo a casa", ha explicado.

El portavoz de FACUA asegura que la Junta ha incurrido en una "sucesión de falsedades" desde que se descubrió el brote, entre las que cita "retrasar la comunicación pública" del mismo, "decir a la prensa que no hay riesgo para la salud" -algo que califica de "falsedad absoluta temeraria"-, "haber planteado públicamente que solo se vendió el producto en Sevilla y alrededores cuando no era cierto" y "haber dicho que el viernes el producto estaba totalmente retirado del mercado".

Asimismo, ha acusado al Ministerio de Sanidad de no haber informado debidamente al público sobre la alerta nacional, que según la ministra en funciones, María Luisa Carcedo, llevaba decretada desde el viernes. Sin embargo, Sánchez asegura que solo ha aparecido en la página del Ministerio este mismo martes: "No entendemos cómo se decreta una alerta de la que nadie se entera", ha reprochado.

Por todo ello, ha anunciado que FACUA emprenderá acciones judiciales "sin duda". "Vamos a exigir que se depuren responsabilidades y por otra parte que se paguen las indemnizaciones a los afectados si la empresa no lo hace por la vía de la mediación", ha asegurado, vaticinando que se confirmarán más casos de la infección.