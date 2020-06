Como ha anunciado en su página web, la ONCE ha fijado para el próximo domingo 21 de junio el Sorteo Extraordinario del Día del Padre, el cual había sido cancelado en su momento por la crisis del coronavirus. Los cupones que fueron adquiridos durante el periodo de comercialización podrán participar en el sorteo ya que, como explica la ONCE, había informado a sus clientes para que guardaran sus cupones hasta que se supiera la nueva fecha de sorteo.

Pero no es el único sorteo que regresa, a partir del día 15 de junio, según ha informado la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, vuelve la venta del cupón y los premios de la ONCE oficialmente en toda España. "Para nosotros esa será la nueva normalidad, que a partir del día 15, con prudencia, volvamos a estar en la calle, transmitiendo mensajes y generando ilusión", ha asegurado, convencida de que el actual "es un momento importante de generar ilusión y de generar confianza".

Después de detallar que la organización proporcionará a sus más de 19.000 vendedores toda la equipación necesaria para protegerse, añadió que también les va a "animar" a que establezcan de nuevo esos lazos de comunicación con los vecinos de su barrio y su entorno, consciente de que también "hay gente que necesita recuperar ese momento de conversación y esa compañía con su vendedor de todos los días".

Por último, Sanz también ha informado de que la ONCE dedicará a la 'X Solidaria' su cupón "confinado" del 9 de junio y ha recordado que, "simplemente con marcar esa casilla, con independencia de que se haga en solitario o en combinación con la otra casilla, podemos ayudar a muchísimos millones de personas".