Una niña de ocho años ha sido expulsada de un colegio religioso tras decirle a una compañera que estaba enamorada de ella según ha denunciado su madre, Delanie Shelton en la 'CNN'.

El suceso tuvo lugar en en el colegio Rejoice Christian School de Owasso, Oklahoma, donde Chloe Shelton expresó sus sentimientos hacia otra compañera. En ese momento, según ha contado su madre, la niña fue llevada al despacho del director.

"El subdirector le dijo a Chloe que la Biblia dice que las mujeres solo pueden tener hijos con un hombre. A mí él me preguntó qué pensaba acerca de haya chicas a las que le gusten chicas y le dije que no veo ningún problema en ello", ha relatado Shelton a la 'CNN'.

Al día siguiente, el subdirector se puso en contacto con ella para comunicarle que ni su hija Chloe, ni su otro hijo de cinco años podían volver al centro porque sus "ideales no coincidían con los del colegio".

"Me pilló por sorpresa. Me sentía enfadada, herida, traicionada, triste... muchas emociones diferentes. No podía creer lo que me estaban diciendo", ha recordado la madre de Chloe, a lo que ha añadido que le pidió al subdirector que tuviesen una reunión y este se negó diciendo que "no era necesario discutir nada más'".

Rejoice Christian School tiene un 'libro de conducta' con unas normas que todos deben cumplir, en el que se indica que "cualquier forma de inmoralidad sexual, como el hecho de ser homosexual o bisexual, hace que los estudiantes pierdan el privilegio de asistir" a la escuela.

Además, según este documento, los estudiantes tampoco pueden hacer demostraciones públicas de afecto, como cogerse de la mano, abrazarse o besarse. El embarazo también es otro motivo de expulsión ya que, según defienden, así el resto de estudiantes "no se sienten atraídos por un mal ejemplo para hacer lo mismo".

Sin embargo, Shelton defiende que para una niña de ocho años decir que está enamorada de otra persona "podría perfectamente significar que disfruta jugando en el patio con su compañera".

Tras la expulsión, la madre de Chloe ha contado que la menor estaba "desbastada" y que "no paraba de llorar". Sin embargo, este suceso ha despertado una oleada de apoyo a la niña, que ya ha recibido más de 150 mensajes de personas de todo Estados Unidos en los que le dicen lo orgullosos que están de ella, tal y como ha declarado Delanie Shelton.

"Ahora se siente amada y apoyada gracias a todas las personas increíbles que se han acercado a nosotros", ha expresado la mujer, quien ha dicho que la niña "está emocionada por comenzar las clases en una nueva escuela".