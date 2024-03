Los expertos han alertado del riesgo de comprar alineadores dentales invisibles en internet. Son más baratos, pero al no estar hechos a nuestra medida, puede provocar incluso la caída de dientes.

LaSexta ha hablado con Bea, una de las afectadas de estos alineadores. Al ver que el aparato le estaba dando problemas, acudió preocupada a otra clínica. "La doctora me dijo que me había roto el diente y el hueso, y que dejara de usar ya los alineadores. Me los quité y ya no había nada que sujetara mi diente, entonces mi diente se empezó a desprender y me quedo mellada", cuenta.

La sonrisa de Bea entonces quedó con un hueso roto y un implante más. Cuando pidió una solución le dijeron que no le devolvían el dinero ni le ofrecían una solución. "Me dijeron que me pusiera un implante y ya continuaremos con el tratamiento", relata.

Paula es otra de las afectadas con la que ha contactado laSexta. Se ha gastado 3.5000 euros en alineadores invisibles y como cuenta, ha sido una experiencia dolorosa. "He tenido dolores porque los alineadores a veces no encajan y ellos te dan el tratamiento y acabará cuando acabará", cuenta.

Lo que denuncian los afectados es que no hay profesionales que supervisen el proceso. Isabel Giráldez, presidenta de la Sociedad española de odontólogos cuenta en laSexta que, "al no haber una supervisión de un profesional, podemos encontrarnos desde unas mordidas abiertas, que no engranen bien, quistes... Pueden conllevar a problemas muy graves como la pérdida de los dientes".

Son marcas que imitan a otras más asentadas en el mercado, pero con un sistema que busca abaratar costes y maximizar beneficios. A veces sale bien, pero cuando no, puede llegar a ser muy grave.