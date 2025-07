Seis de cada diez trabajadores admite mirar correos o mensajes durante sus días de vacaciones

Desconectar del trabajo durante las vacaciones es un desafío para muchos, ya que seis de cada diez trabajadores revisan correos o mensajes durante su descanso. Esta hiperconectividad, facilitada por tener los móviles siempre a mano, puede afectar la salud. Aunque algunos intentan no responder de inmediato, la presión invisible les lleva a revisar mensajes. Un 13% lo hace habitualmente, incluso bajo la sombrilla, lo que interfiere con el tiempo de descanso. La tentación es mayor entre los menores de 34 años, quienes afirman que su vida profesional no les permite desconectar completamente, debido a la sobrecarga de notificaciones diarias.

Desconectar del trabajo durante las vacaciones se ha convertido en todo un reto para muchos. Depende del sector, pero de media, seis de cada diez trabajadores admite mirar correos o mensajes durante sus días de descanso. Mucho ojo porque esa hiperconectividad puede tener efectos sobre la salud.

Con los móviles siempre a mano, sin quererlo, el trabajo se cuela en las vacaciones. "Tengo 116 mails", cuenta un hombre a laSexta. Otros, reconocen que el mensaje, aunque tu no lo quieras ver, siempre está ahí".

A veces es una presión invisible la que les lleva, dicen, a revisar mensajes o correos cuando el reloj ya debería marcar descanso. "Me fijo en el móvil, aunque no significa que los conteste al momento", reconoce uno.

Pero lo cierto es que no todos tienen la capacidad de ignorarlos. Seis de cada diez personas reconocen hacerlo: atender comunicaciones laborales fuera del trabajo. Un 13% lo hace de forma habitual.

Y sí, acaban picando aunque estén a kilómetros de distancia bajo la sombrilla. "Miras el correo por si hay algo importante, lo contestas y luego te lías y miras más y al final estás utilizando un tiempo dedicado a las vacaciones", señala una mujer.

Por edades, la tentación a mirar el móvil es mayor entre los menores de 34 años. "Mi vida profesional no me permite que me quede completamente offline", cuenta un joven. Una sobrecarga de notificaciones diarias que impide una desconexión al 100%.