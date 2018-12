El bebé rescatado por Proactiva Open Arms es evacuado a Malta tras las súplicas de la tripulación

Sam es un bebé que, nada más nacer, estuvo durante horas empapado esperando en un bote a la deriva. Poco después del parto, su madre embarcó con él en Libia para cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa. Viajaban en una barcaza, una de las tres rescatadas por Open Arms.

Madre e hijo han sido evacuados en helicóptero a Malta porque Sam necesitaba asistencia. "No se había alimentado, o no suficientemente, desde su nacimiento, y la situación no era adecuada para sobrevivir a los días que posiblemente tuviera que estar aquí a bordo" relata Gerard Canals, jefe de misión del Open Arms.

El buque rescató a cerca de 300 migrantes que se encontraban en tres barcas en el Mediterráneo Central, tras lo cual contactó con los países más cercanos para desembarcar a los rescatados.

Según han confirmado fuentes de Moncloa, ante la negativa de Malta al desembarco y la falta de respuesta de Libia, Túnez, Italia y Francia, Open Arms contactó con Salvamento Marítimo, que ha autorizado su desplazamiento hacia aguas territoriales españolas.

El barco de la ONG catalana zarpó de Barcelona hace unos días para volver al Mediterráneo Central conforme a una alianza con otras organizaciones para volver a salvar vidas a pesar de que el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha afirmado en numerosas ocasiones que no dejará desembarcar a los inmigrantes en los puertos de su país.