La huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair, que arrancó el pasado lunes 8 de agosto y que se prevé que se prolongue al menos hasta el 7 de enero de 2023, continúa. En la tercera jornada de paros de la aerolínea, la penúltima que tiene lugar a lo largo de esta semana, han sido cancelados seis vuelos, mientras que otros 66 han sufrido retrasos.

Vuelos de Ryanair cancelados el 10 de agosto

Londres-Barcelona

Bruselas-Barcelona

Milán-Barcelona

Otros tres con salida desde Barcelona

El sindicato USO ha confirmado que, hasta las 13:00, tres de los vuelos suspendidos tenían salida desde el aeropuerto de Barcelona, mientras que los otros tres llegaban a la Ciudad Condal, desde Londres, Bruselas y Milán. Entretanto, los vuelos con retraso han afectado en mayor medida a Madrid y Palma de Mallorca, ambos con unos 14 vuelos de salida o llegada a estos aeropuertos demorados, y también a Málaga, con una decena de vuelos retrasados y a Barcelona, con siete.

En Valencia, Girona y Sevilla ha habido retrasos en cuatro vuelos de llegada o salida en cada aeropuerto, y en Ibiza, Alicante y Santiago de Compostela, tres en cada uno. Los paros afectan a las diez bases españolas en las que opera Ryanair (Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca).

USO ha explicado que los vuelos cancelados en Barcelona "eran los únicos no considerados servicio mínimo por el decreto" al tener tres rutas diarias desde El Prat. Así, "Ryanair ha decidido cancelar con antelación" ante la certeza de que los trabajadores harían huelga, ha añadido el sindicato.

Tras las huelgas de junio y julio, USO y Sitcpla mantienen los paros semanales, de lunes a jueves, hasta el 7 enero de 2023, en demanda de un convenio colectivo firmado bajo la legislación española.

¿Qué piden los trabajadores de Ryanair?

22 días laborables de vacaciones al año

Los 14 festivos legalmente establecidos

Cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales

Concesión de los derechos de guarda legal, concreción y reducción de jornada

Abono de niveles salariales previos a la pandemia

Fin de contratación de trabajadores a través de cesión ilegal de empleados

Los sindicatos señalaron, al anunciar la nueva huelga, que Ryanair "no ha mostrado el más mínimo intento de acercamiento" con ellos, sino que "ha manifestado públicamente su negativa a entablar cualquier diálogo con los representantes elegidos por sus tripulantes", según han indicado en una nota de prensa. Por ello se han visto "obligados" a continuar con la huelga y convocar nuevas jornadas.

Cómo reclamar los retrasos y cancelaciones de vuelos

Los viajeros cuyos vuelos hayan sido cancelados por esta nueva huelga tienen derecho a reclamar la devolución del billete: el importe del mismo tiene que ser devuelto en un plazo máximo de siete días. No obstante, existe alguna excepción en este caso, como es el no pago de compensaciones siempre que se avise a los pasajeros en un plazo de, al menos, dos semanas previas al vuelo. También es una excepción si se avisa con menos de dos semanas pero más de siete días y se ofrece un transporte alternativo que permita salir no más de dos horas antes de lo previsto y llegar con menos de cuatro horas de retraso al destino.

En el caso de que la aerolínea informe de la cancelación con menos de siete días de antelación, no tiene en el caso de que ofrezca a los viajeros otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso.