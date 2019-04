"Estos asesinos no nos representan. Nos da rabia, pero no podrán con nosotros"; la reivindicación musulmana en Barcelona contra el terrorismo

"Soy musulmana pero soy española, he nacido aquí y no me siento identificada para nada con los terroristas", ha explicado una de las manifestantes. Acompañada por multitud de musulmanes ha reivindicado que no quieren el terrorismo: "Lástima que mucha gente, yo creo que por ignorancia, nos culpa a unos por todos nosotros".

"Los países mulsumanes son los que más sufren el terrorismo", ha recordado la mujer. Los manifestantes han mostrado su rabia: "porque ha sido en Cataluña, en Barcelona, en nuestro país".

Como ha recalcado la musulmana "te da pena en cualquier sitio del mundo". "En ninguna parte del Coran ni en ningún otro lado dice que esto sea religión", ha sentenciado.