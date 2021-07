El fin de semana más cálido del año dejará máximas de hasta 47ºC aunque previsiblemente no se batirá el récord de máxima absoluta en España (49ºC) durante este episodio de altas temperaturas según ha adelantado la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Bea Hervella, que también ha descartado que finalmente haya una ola de calor en el país.

La portavoz ha detallado que este fin de semana "será por ahora el más cálido del año" ya que traerá "un episodio breve pero intenso de temperaturas elevadas cuyos titulares obligan a fijar nuestra atención en las zonas donde el calor será más potente". Además, el domingo los termómetros tocarán techo en buena parte del interior peninsular, especialmente en el Valle del Guadalquivir, y el lunes lo harán en la zona mediterránea. En líneas generales, previsiblemente se batirán muchos récords locales.

"Sin embargo, no es probable que caiga la efeméride más significativa, es decir, la máxima absoluta alcanzada en España, que se cifra en 49ºC marcados en distintos puertos y diversas fechas, como por ejemplo en Ecija, en Sevilla, el 13 de junio de 1981; en Hornachuelos (Córdoba) el 29 de agosto de 1959 o Manzanares (Ciudad Real), el 14 de agosto de 1962, entre otros", como ha recordado Hervella.

Así, la portavoz ha reconocido que "las máximas más altas previstas del episodio podrían incluso rozar los 47ºC" pero ha puntualizado que "no se espera" llegar a los 49ºC por lo que no caerá "ese récord histórico". También ha descartado que se vaya a producir una ola de calor "porque no se cumplen los tres requisitos o condiciones necesarias: superación de determinados umbrales de temperatura, persistencia en el tiempo y suficientes zonas significativas de afectación".

Sobre la evolución de la situación en las próximas horas, Hervella ha señalado que la situación actual es "de progresiva estabilidad", con el país bajo un claro dominio anticiclónico que favorecerá que las máximas "sigan repuntando de forma generalizada por segundo día consecutivo" mientras que la presencia de una baja térmica en el sur peninsular, una borrasca, facilitará la entrada de una masa de aire cálido de procedencia africana.

"A partir de este sábado, tendremos los ingredientes necesarios para pasar calor y mucho", ha apostillado Hervella, que ha subrayado que los avisos de nivel más alto de este viernes se corresponden a vientos fuertes: nivel naranja en el área del Estrecho por levante fuerte, con afectación en mar y en tierra, y de nivel amarillo en Canarias por Alisios, especialmente intensos en las islas occidentales.

Estos avisos de viento se mantendrán activos como mínimo hasta el domingo aunque perderán intensidad. En cuanto a las temperaturas, la portavoz ha indicado los valores que se alcanzarán en el Valle del Guadalquivir y del Guadiana extremeño, con máximas de hasta 38ºC. El sábado, los avisos por máximas elevadas se extenderán por el interior de la mitad sur peninsular, por el Valle del Ebro y el Ampurdán, donde subirán moderadamente.

Los más significativos, de nivel naranja, se concentrarán de nuevo en los valles del Guadalquivir, del Guadiana y del Tajo, y el domingo los avisos se extenderán hacia el norte y aumentarán de intensidad, de forma que prácticamente toda la mitad sur del interior peninsular tendrá avisos naranjas (importante). De este modo, se llegará a los 40ºC en el valle del Ebro y amplias zonas de la mitad sur peninsular mientras que en el Valle del Guadalquivir durante la jornada del domingo se podrían superar puntualmente los 44ºC.

Las mínimas cumplirán sobradamente los criterios de noche tropical, es decir, rondarán o superarán los 20ºC. Por el contrario, el domingo un frente podría dejar precipitaciones débiles en la segunda mitad del día en Galicia y en el Cantábrico Occidental anunciando cambios en la configuración atmosférica, que se materializarán el lunes, con la entrada de una vaguada que desplazará la masa de aire cálido hacia el este.

"Esto supondrá un cierto alivio térmico en buena parte de la Península, excepto en el Mediterráneo, donde habrá una subida notable y significativa de las temperaturas", ha añadido la portavoz que ha puesto el ejemplo del interior de Murcia y otras zonas del sureste peninsular, donde se podrían llegar a superar los 44ºC. De cara a la próxima semana, la portavoz ha avanzado que se espera que el martes haya un descenso "generalizado y significativo" de las temperaturas.