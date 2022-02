La detención de Ramón 'El Manitas' no aportó nada y la jueza le dejó libre, aunque con estrictas medidas cautelares. Además, también están siendo un obstáculo las declaraciones de otros investigados, sobre todo la de Óscar, el último amigo que vio a Esther con vida. Este contó que Esther se enfadó, que alguien iba a recogerla, pero que ella quería volver a la casa de un amigo donde se encontraban previamente. Versiones y hechos contradictorios porque su móvil no le sitúa donde dice. Además, no acudió a la primera batida y no fue a trabajar al día siguiente.