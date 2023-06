"¿Qué quiero estudiar después de la selectividad?" seguro que es la pregunta estrella de cualquier estudiante de bachillerato. "¿Cuáles son las carreras con más salidas" o "¿Cuánto dinero ganas si estudias una determinada carrera"? son otras de las cuestiones que más buscan los que se enfrentarán a la selectividad este año. Tanto el nivel de empleo como el posible salario a conseguir depende del camino que escojas, sí, pero sólo hasta cierto punto. Es cierto que hay carreras que tienen más salidas que otras y en las que se puede ganar más, pero también hay que tener en cuenta otras cuestiones como la iniciativa personal o la propia determinación del estudiante, ya que los datos y las estadísticas no siempre representan toda la realidad sino fragmentos de ella.

Sí eres de aquellos a los que les encanta los números y estás estudiando el bachillerato tecnológico estás de suerte pues los buenos pronósticos laborales están contigo. Según el estudio de la Fundación BBVA sobre la Inserción laboral de los universitarios, las carreras de Ingeniería e Informática, además de las procedentes de otros sectores como la Industria y la construcción tienen una tasa de empleo superior al 90%, y en la mayoría de los casos, los ingresos suelen ser superiores a 1.500 euros al mes.

La 10 carreras con más salidas tras estudiar el Bachillerato tecnológico

Actualmente, existen multitud de carreras relacionadas con la el Bachillerato tecnológico, aunque entre todas ellas se pueden encontrar dos grupos importantes: el campo de la informática y el de la ingeniería, industria y la construcción.

Entre las carreras que más salidas tienen dentro de estos dos grupos se encuentran: en informática, aquellos estudios dedicados al desarrollo de software y de aplicaciones e ingeniería multimedia con un 97,4% de empleabilidad; y en Ingeniería las que se dedican a la electrónica, las telecomunicaciones y la organización industrial y nanotecnología, aunque también hay que tener en cuenta el número de graduados, ya que por ejemplo en tecnologías industriales existe un menor porcentaje de empleabilidad pero, por otra parte, salen más graduados de la carrera. Las 10 carreras del bachillerato tecnológico con más empleo son:

I ngeniería aeronáutica : consta con 91,8% del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros.

: consta con del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros. Ingeniería de computadores : consta con 86,4% del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros.

: consta con del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros. Ingeniería en tecnologías industriales : consta con 84,1% del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros.

: consta con del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros. Ingeniería Informática: consta con 79,7% del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros.

consta con del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros. Ingeniería de telecomunicación: consta con 79,5% del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros.

consta con del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros. Ingeniería de Software: consta con 77,6% del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros.

consta con del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros. Ingeniería de la Energía: consta con 82,8% del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros.

consta con del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros. Ingeniería eléctrica: consta con 83,2% del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros.

consta con del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros. Ingeniería electrónica: consta con 78,8% del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros.

consta con del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros. Ingeniería naval y oceánica: consta con 86,8% del porcentaje de ocupados con una sueldo mayor a 1500 euros.

Pensaréis que 1.500 euros no es mucho, pero en comparación con otras carreras como la Derecho y Administración de Empresa, tan solo alrededor del 55% cobra esto o más, según este estudio. Y en otros campos de estudios como las Humanidades no superan el 35% el porcentaje de ocupados que cobra 1.500 euros . Además, la tasa de empleo de estas carreras tecnológicas no baja del 90% por lo que si te metes en esta carrera tienes un 90% de posibilidades de encontrar trabajo.

Cuáles son las notas de cortes de estas carreras

No obstante, no todo es de color de rosa. Lo duro es llegar a entrar a estas carreras porque las notas generalmente son altas. Aquí te las dejamos: