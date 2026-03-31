La estafa desde Nigeria con las entradas de los conciertos de Rosalía: "A través de bizum me pidió que le pagara una entrada"

Los detalles Tras la denuncia de varios usuarios, laSexta se ha puesto en contacto con la estafadora y, pese a decir que está en Madrid, un link ha permitido geolocalizarla en Nigeria.

Víctor pagó 180 euros por entradas para un concierto de Rosalía en Madrid, pero fue estafado. Una cuenta en X le ofreció dos entradas y le envió una foto de un supuesto DNI para aparentar legitimidad. Le pidieron que pagara una entrada por Bizum, prometiendo entregarle las dos, pero tras realizar dos pagos, la vendedora desapareció. No es un caso aislado; muchas personas han denunciado la misma estafa en redes sociales. laSexta confirmó que la estafadora sigue activa, operando desde Nigeria. Facua y la Guardia Civil advierten sobre estas prácticas. Algunos asistentes al concierto también reportaron intentos de estafa similares.

Para formar parte de la cola de afortunados que pueden presenciar uno de los conciertos de Rosalía en Madrid, Víctor cuenta a laSexta que llegó a pagar 180 euros en lo que acabó siendo una estafa.

Esta cuenta de X le ofreció dos entradas. Le mando incluso una foto de su supuesto DNI para darle veracidad a la oferta. "A través de bizum me pidió que le pagara una entrada, ella me daba las dos y luego yo le pagaba la siguiente", explica el afectado. Víctor le acabó haciendo dos bizum y la supuesta vendedora desapareció.

Pero él no es el único. En las redes sociales son decenas las personas que denuncian la misma práctica, incluso que hacen referencia a la misma estafadora de Víctor. Y en laSexta descubrimos que sigue activa. Tras escribirle, responde con ánimo de vender. Y cuando se le dice que somos periodistas no teme a nada. "No eres el primero ni el último. Chao, tengo que facturar", escribe.

En otro intento, explica que las entradas "se transferirán de forma segura por Ticketmaster". Al seguirle el juego, laSexta le manda un link para geolocalizar la estafa. Y, aunque nos dijo que estaba en Madrid, descubrimos que nos escribe desde Lagos, en Nigeria.

Facua ha alertado de este tipo de prácticas que persigue Guardia Civil. "No existe una única organización delictiva que coordine todo este tipo de actuaciones", asegura Sharay Vázquez, portavoz de la Cibercomandancia de la Guardia Civil.

Y en la misma entrada del concierto también se encuentra casos muy similares: "Te decían 'mi pareja es la que tiene la entrada, cuando hagas la transferencia te la da". Aunque ellos, por suerte, no cayeron y consiguieron disfrutar de Rosalía.

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