Un español de 22 años descifra el último código secreto de la Segunda Guerra Mundial

Los últimos códigos secretos que quedaban por descifrar de la Segunda Guerra Mundial han sido resueltos por Didác Sánchez, un joven español de 22 años que ha logrado entender lo que no pudieron las agencias internacionales de inteligencia. Didác afirma que no ha sido nada fácil. "He creado 800 sistemas que no me han servido para nada, hasta que he dado con el sistema", asegura el joven.

El enigma de los códigos se traslada a 1944. La primera pista son unos huesos de una paloma muerta. Durante el desembarco de Normandía, un momento clave en la Segunda Guerra Mundial, Churchill ordenó enviar palomas y no telegramas. Una de esas palomas salió de Francia y cayó muerta en Surrey, Reino Unido. Su destino era un poco más al norte en Bletchley Park, donde el amtemático Alan Turing y su equipo descifraban los códigos. El mensaje nunca llegó a su destino.

Ahora Didác ha ofrecido la solución pero no a todo el mundo. "El código lo va a difundir el Gobierno británico, son ellos quienes tienen que difundir este mensaje", afirma. El resultado de esta aventura es un programa capaz de descifrar códigos al estilo de la máquina enigma de Alan Turing, que la empresa de Didác comercializará en 2016 para dar más seguridad a nuestros mensajes por internet.

Didác ya tiene una de las pocas empresas del mundo capaz de eliminar datos de la red, la llama Eliminalia. "Se trata siempre de lo mismo, de seguridad, de gente que quiere eliminar su información de internet porque es información personal, la eliminamos. Y gente que quiere enviar un mensaje de forma segura y tranquila, también le damos esa seguridad". Para demostrar la seguridad de su nuevo programa, Didác ha retado a descifrar en un concurso oficial un antiguo código, el que lo logre recibirá 25.000 euros de recompensa.