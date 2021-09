Las coladas de lava que bajan por las laderas del municipio de El Paso (La Palma) desde el volcán que ha estallado este domingo en la zona de Cabeza de Vaca avanzan, en la mitad de su trayectoria, a aproximadamente unos 700 metros por hora y arrasando ya a su paso una veintena de casas.

El dato lo ha dado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), que también indica que la lava se enfría y la superficie se solidifica.

Equipos del Involcan destacados en la zona han podido tomar imágenes térmicas de las coladas y determinar que tienen una temperatura de 1.075 grados centígrados. La Guardia Civil prevé que será necesario evacuar hasta unas 10.000 personas, en un proceso que ya ha comenzado. Por ahora se han evacuado a más de 5.000.

El presidente de Canarias ha explicado hoy que la zona por donde avanza ahora la lava "no está poblada, son dos lenguas que se dirigen al mar, y pueden unirse". Así, Ángel Víctor Torres descarta también que pueda producirse una nueva zona de erupción. "En la erupción de El Hierro hubo un aviso de tres meses, aquí la erupción se ha producido en nueve días. La UME ya está sobre el terreno. Todo el trabajo ha sido ordenado. Hay un hotel en Puerto Naos con unas 400 personas, que han sido reubicadas en Tenerife. No ha habido que interrumpir el espacio aéreo. Ha tenido un hongo horizontal, y las cenizas están en el primer tercio del mismo, no se ha expandido al resto", añadido.

El alcalde de El Paso ha confirmado que la localidad está "totalmente evacuada". Sergio Javier Rodríguez ha explicado que "la zona está totalmente evacuada, es segura para las personas, pero no para las infraestructuras. Las cenizas son un peligro añadido, pero esto es difícil de controlar. La mayor parte de los evacuados están en un cuartel en Peña Baja, pero antes pasaron por el campo de fútbol de Los Llanos para hacer un triaje, para ver quien podía resolverlo por sí mismo, y quién no".

Antes de la erupción ya se había comenzado con la evacuación preventiva de la población en riesgo en los núcleos de Las Manchas (Las Manchas de Abajo, Jedey, San Nicolás y El Paraíso), que comprende los municipios de El Paso y Los llanos de Aridane; El Charco (Fuencaliente), La Bombilla (Los llanos de Aridane y Tazacorte) y el Remo y Puerto Naos (Los Llanos de Aridane).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado desde La Palma que la seguridad de los ciudadanos está garantizada, y ha asegurado que cualquier daño material producido por el volcán será repuesto cuanto antes. Además, ha subrayado que todos los instrumentos y efectivos precisos están desplegados para garantizar la seguridad de las personas, y ha señalado que una vez más "se pone a prueba el sistema nacional de Protección Civil y que una vez mas está dando la talla".

"Varias semanas o incluso meses de erupción"

La erupción podría prolongarse "varias semanas o unos pocos meses", según el Instituto Vulcanológico. Su duración según el directo de este este, Nemesio Pérez, dependerá de la cantidad de magma que se ha acumulado en "reservorio" del volcán.

"La bolsa que puede estar a tres o cinco kilómetros de profundidad está conectada con otra bolsa a 20 o 30 kilómetros, por lo que la retroalimentación de la que está a más profundidad sobre la más somera podría hacer que la erupción se alargue", ha añadido.

Pérez ha explicado que para predecir el final hay que estudiar las emisiones de dióxido de azufre que se registren. "El primer día hemos calculado entre 6.000 y 9.000 toneladas, y una tendencia descendente va a ser indicativo de que la erupción mengua; cuando pasen 48 sin ninguna emisión, podemos darla por finalizada", ha indicado Pérez.

Entre 17 y 20 millones de metros cúbicos de magma

El nuevo volcán que surgirá de la erupción que ha comenzado este domingo en El Paso (La Palma) podría contener entre 17 y 20 millones de metros cúbicos de magma, según ha concretado el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Esa cantidad supera con amplitud los 11 millones de metros cúbicos estimados inicialmente por los técnicos, pero supone menos de la mitad de la lava que vertió el Teneguía en 1971: 43 millones de metros cúbicos.