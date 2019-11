- Primer paso: Limpiar bien el rostro…

¿Leche limpiadora o tónico? David Rodríguez, Formador de Clarins, explica que "siempre se debe utilizar ambos, el primero limpia y desmaquilla y el segundo elimina los agentes microscópicos del maquillaje y regula las mieles mixtas, secas, sensibles o grasas".

Si utilizo leche limpiadora y tónico, ¿en qué orden debo emplearlo? "Primero limpiaremos y desmaquillaremos con el método Clarins de descontaminación y terminaremos con el tónico que secaremos en la segunda pasada".

- Segundo paso: Si utilizo crema, contorno y sérum…

¿En qué orden aplico mis productos? "Siempre lo primero que pondremos es el contorno de ojos, para evitar que el resto de productos nos formen comedones, después el sérum y terminaremos con la crema", concluye David Rodríguez, de Clarins.

¿El sérum debe aplicarse por todo el rostro o por las zonas donde hay más riesgo de aparición de arrugas? "Los tratamientos destinados al rostro en general, deben de aplicarse desde el escote, incluyendo cuello y rostro mediante maniobras ascendentes. Lo aconsejable es tratar el rostro globalmente, no únicamente donde están visibles las arrugas", señala Patricia Ricarte, directora de Asesoría Técnica de Germaine de Capuccini.

¿El sérum es recomendable una o dos veces al día? "Lo ideal es aplicarlo dos veces al día, mañana y noche con la piel limpia. Repair Night Progress activa de día la capacidad de autoprotección, mientras que por la noche despliega todo su poder regenerador".

- Tercer paso: Cómo elegir mi maquillaje…

Para decidirme por un tono, ¿puedo probarlo en la mano para saber si me va bien? Sandra Burgos, directora de formación de Clinique, explica que "nunca se prueba en la mano o en otra zona del cuerpo, ya que podemos tener diferentes tonos de piel y que sean distintos al de nuestra cara. Esto ocurre sobre todo en las manos".

Y si utilizo un producto para tapar ojeras, ¿debo aplicarlo antes o después del maquillaje? "Para una corrección más precisa y con un acabado natural, recomendamos aplicar primero el corrector y a continuación la base de maquillaje. En el proceso de aplicación de la base de maquillaje, facilitaremos que las posibles líneas que hayan podido quedar al aplicar el corrector desaparezcan, ya que difuminar muy bien tanto el corrector como el maquillaje es clave, para obtener un acabado impecable y lo más natural posible. Por el contrario si buscamos un efecto de iluminación, y la corrección a realizar en la ojera no es importante podremos aplicarlo encima de la base, pero para buscar un mayor efecto de luz en esa zona", indica Sandra Burgos.

- Cuarto paso: El rímel…

¿Cómo se debe aplicar de manera correcta? Gisela Bosque, National Makeup Artist para Sephora España, explica que debe aplicarse "con las pestañas siempre bien desmaquilladas. Truco: crear un movimiento en zigzag para ayudar a separar las pestañas y pigmentarlas por igual".

¿Es recomendable aplicar varias capas o hay riesgo de grumos? "Varias capas van a darnos siempre un efecto más extremado, dependerá siempre del estilo de cada persona. El riesgo de grumos suele ocurrir cuando la fórmula es muy espesa, entonces no sería recomendable".

¿Cómo podemos saber qué tipo de cepillo nos viene mejor? "En función de la longitud de nuestra pestaña, sin son largas es mejor utilizar un cepillo grueso que ayuda a atraparlas mejor y peinarlas aportando volumen, al contrario si las pestañas son cortas es mejor utilizar un cepillo más pequeño y alargado que no las apelmace y sea fácil peinarlas y darles el color", indica la National Makeup Artist para Sephora España.

¿Es un error limpiar el exceso de rímel en el borde? "Depende de la máscara de pestañas, ya que las nuevas versiones sacan la cantidad justa para aplicar. Con la mayoría es mejor vaciar el exceso para que no resulte excesivo y no nos cree grumos que harán que la pestaña no sea natural".

¿Cómo debo desmaquillarme los ojos para evitar arrancarme pestañas? "Siempre con un producto especial para el área de los ojos. Las fórmulas de este tipo siempre están testadas bajo control oftalmológico que nos garantizan seguridad y suavidad. Truco: impregna bien de desmaquillante dos discos de algodón y déjalos unos 10 segundos sobre los ojos cerrados para ablandar y suavizar la máscara de pestañas, de esta manera resultara mucho más fácil desmaquillar sin que nos caigan pestañas o provoquemos la caída de estas", señala Gisela Bosque.

- Otros cuidados de belleza: El cuello y el escote...

¿El cuello y el escote necesitan un producto específico? "No necesariamente", señala Sandra Burgos, directora de formación de Clinique, "si la formulación del producto está diseñada para dar respuesta a las necesidades de la piel del rostro y escote, la clienta encuentra en un único producto una solución versátil para aquello que desea mejorar en su piel como Clinique Smart Clinical Multi- Dimensional. Tanto la fórmula remodeladora como voluminizadora están diseñadas para el rostro y cuello, por lo que vamos a obtener sus beneficios en ambas zonas".

¿Mascarillas y exfoliantes cada cuánto es recomendable utilizarlos? Sandra Burgos subraya la importancia de tener en cuenta cada tipo de piel y sus necesidades específicas. "Una vez analizada la piel, como mínimo utilizar una mascarilla de hidratación o limpieza una vez a la semana (dependiendo de las necesidades de la piel esta frecuencia de uso será diferente), veremos de forma muy visible los beneficios de una piel mucho más luminosa y sana".