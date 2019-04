El equipo médico de Teresa: "Podrá hacer vida normal y no transmitirá la enfermedad"

CELEBRAN LA "GRAN NOTICIA" QUE SUPONE EN ALTA DE TERESA

Los médicos que han atendido a Teresa Romero han subrayado que la técnico de enfermería, que abandonará hoy el Hospital Carlos III de Madrid, podrá hacer vida "completamente normal" y no podrá transmitir la enfermedad porque el ébola es un virus que no permanece en el organismo tras la curación. No obstante, Teresa necesitará el tiempo suficiente para conseguir la "recuperación integral" de un evento "muy traumático".