La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Madrid acusado de falsificar más de cien titulaciones universitarias a través de internet con las que habría ganado más de 50.000 euros en los últimos tres años. Un equipo de laSexta Noticias ha descubierto a otro falsificador y ha podido hablar con él, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

El falsificador se anuncia así en Internet: "Todos los certificados académicos en réplicas. Universitarios, académicos, transportes... Enviamos a toda España en servicio de paquetería privada. Máxima discreción". Los documentos parecen reales a simple vista: incluyen la firma del rector universitario, especialidad... Con solo pagar entre 800 y 1.000 euros se puede obtener un título sin estudios, esfuerzo ni cualificación.

"Yo me dedico a hacerlos y luego me los imprimen en una imprenta especializada", revela en una llamada telefónica el falsificador. Asegura que sabe de personas que han entregado estos títulos "incluso en ayuntamientos para compulsarlos y no han tenido ningún problema".

Ponemos todos los datos de la investigación en manos de la Policía Nacional, que analizará toda la información. El hombre se puede enfrentar enfrentar a un delito de falsedad documental con penas de hasta seis años de prisión.