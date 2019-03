"Entra quien yo quiero sí señora. Y si no os parece bien media vuelta y carretera"

EL ALCALDE DE ALGEMESÍ CENSURA LAS IMÁGENES DE SUS BECERRADAS

El Ayuntamiento de Algemesí, en Valencia, intentó por todos los medios que no se mostraran las imágenes de sus becerradas. El alcalde echó a las cámaras de laSexta de la plaza pero no ha conseguido que no se grabe el nuevo maltrato que sufrieron los animales. Cuatro becerros murieron, dos en la plaza y dos en los corrales, porque los inexpertos mozos no consiguieron matarlos a estocadas. Decían que este año habían recibido clases de tauromaquia.