Enrique de Castro, sacerdote, sobre el aborto: "Escuchemos a los científicos "

LA IGLESIA DE LOS QUE NO SE CALLAN

El religioso de San Carlos de Borromeno -en Vallecas, Madrid- forma parte de una iglesia que defienden los que piensan que otra iglesia es posible. “Lo único que puedes decirles a aquellas que quieren abortar es que si deciden no hacerlo no les faltará nada, ni a ellas ni a sus hijos, pero la decisión siempre es personal”, asegura. Pero desde San Carlos no solo no condenan el aborto, están a favor del uso del preservativo, en contra del celibato y defienden los derechos de los homosexuales. Creen que ésta debería ser la postura del Vaticano, la de estar siempre con la gente.