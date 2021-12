El sector de la enfermería se ha concentrado frente al Congreso de los Diputados para reivindicar una mejora en las condiciones del sector frente a la "desidia y frivolidad" que, dicen, "están demostrando las instituciones públicas y algunos partidos políticos".

El sindicato Satse, los representantes de enfermeros y fisioterapeutas, ha llamado a esta concentración para denunciar que "gobiernos y partidos políticos han vuelto a abandonar al sistema sanitario", al no cumplir "los compromisos expresados" en los peores momentos de la pandemia.

Bajo los lemas 'aplaudir no basta', 'nuestra sanidad necesita más calidad' o 'no hay seguridad del paciente sin enfermeras suficientes', los sanitarios han mostrado frente al Congreso su "indignación al constatar que no se quieren resolver los problemas, déficits y necesidades" de nuestra sanidad.

María José García, secretaria general de Enfermería y portavoz nacional de Satse, ha explicado en Al Rojo Vivo que reivindican, sobre todo, "la seguridad del paciente". Una seguridad que, señala, "pasa por establecer un máximo de pacientes por enfermeros". "La situación que estamos viviendo es una carencia absoluta y somos imprescindibles para garantizar una atención de calidad", ha aseverado.

En este sentido, ha explicado que hay enfermeras que llegan a tener unos 30 pacientes en un turno de noche cuando "está demostrado que tener más de ocho aumenta las complicaciones y las posibilidades de fallecimiento del paciente".

Asimismo, María José García se ha manifestado en contra de "los despidos que se están produciendo" entre los profesionales que fueron contratados para trabajar en la primera línea durante los peores meses de esta crisis sanitaria.

"Tenemos una Atención Primaria rota y desarticulada, unos hospitales saturados y muy tensionados, y unos profesionales, como las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas sobre los que recayó la responsabilidad de luchar en condiciones muy graves y difíciles contra la pandemia, arriesgando su propia vida, que sufren una sobrecarga y precariedad laboral absolutamente inaceptable, además de todo tipo de riesgos químicos, biológicos, psicosociales y físicos", ha argumentado el presidente de SATSE, Manuel Cascos, durante la concentración.

Asimismo, Cascos ha destacado que el gasto público de nuestro país dedicado a Sanidad (6% del PIB) sigue por debajo de la media de la UE y de países que superan el 8% y el 9%; las listas de espera se encuentran disparadas y las ratios de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas no son ni de lejos las adecuadas. Mientras esto sucede, agregó, sólo se ha destinado un porcentaje “irrisorio” de los fondos europeos a mejorar la atención sanitaria y ninguno de los más de 200 compromisos alcanzados en la Comisión de Reconstrucción en el Congreso se han hecho aún realidad.