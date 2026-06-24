Endesa investiga la caída de un cable que causó el corte de la vía férrea Madrid-Sevilla

Los detalles Endesa investiga las causas de la caída de un cable de alta tensión sobre las vías en Sevilla, una avería que interrumpió durante unas diez horas la conexión ferroviaria con Madrid y afectó a 17 trenes de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías.

Endesa ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la caída de un cable de alta tensión sobre las vías ferroviarias en Sevilla, una incidencia que obligó a interrumpir durante unas diez horas la circulación entre la capital andaluza y Madrid.

Fuentes de la compañía eléctrica han explicado a EFE que, por el momento, no se ha determinado el origen del incidente, aunque esperan contar con más información a medida que avance la investigación.

La avería fue detectada poco antes de las 20.00 horas del martes y el cable no pudo ser retirado hasta la 1.18 de la madrugada de este miércoles. El incidente provocó importantes daños en la infraestructura ferroviaria y desencadenó un incendio junto a las vías, que fue sofocado por los bomberos.

Como consecuencia, quedó interrumpida la circulación entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, afectando de forma generalizada a los servicios de Alta Velocidad con Andalucía, así como a trenes de Media Distancia y Cercanías.

Tras los trabajos realizados durante la madrugada por técnicos de Endesa y Adif para retirar el cableado y reparar los daños, la circulación ferroviaria ha quedado completamente restablecida este miércoles. Tanto la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla como el resto de servicios afectados operan ya con normalidad.

La incidencia afectó a un total de 17 trenes: 14 de Renfe, dos de Iryo y uno de Ouigo, según las estimaciones iniciales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido