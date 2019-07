La Policía Municipal de Madrid ha intervenido 370.000 euros que un conductor llevaba en el maletero del coche, y que descubrieron mientras le realizaban un control de alcoholemia.

El detenido presentaba un estado de nerviosismo cuando los agentes le obligaron a bajar del vehículo y abrir el maletero, donde encontraron una mochila gris con el dinero; así lo explicó la Policía en su cuenta de Twitter.

El hombre de 25 años, que realizó una maniobra huidiza al percatarse del control de los agentes, no pudo aclarar el origen del dinero cuando pararon el vehículo. Justificaba que el coche no era suyo y que no sabía que llevaba esa cantidad.

Al comprobar sus datos, los agentes se dieron cuenta de que había una reseña a su nombre por tráfico de drogas en Murcia.

La Policía se puso en contacto con la brigada de blanqueo de capitales de la Policía Judicial y ahora el dinero ha quedado a disposición judicial a la espera de que alguien lo reclame.