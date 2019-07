Consejos importantes para viajar al extranjero pero también si prefieren quedarse en España. Aunque en los últimos años han aumentado las escapadas al extranjero, el 90% de nuestro turismo es nacional.

Tal y como asegura Gregorio García, de la Asociación de Hosteleros de Granada, las estancias de los turistas son más cortas, pero eligiendo más puntos para visitar.

Viajamos más, pero menos días, y aunque aún son muchos los que llegan a pie, cada vez usamos más nuestro coche para las vacaciones.

En el otro lado se encuentran los que no pueden irse este año: la mitad de los que no se van es porque económicamente no pueden permitírselo.