Comienza la 'operación salida' más barata desde 2010: el precio del diésel y la gasolina marcan mínimos

Si echas gasolina hoy, estás en tu día de suerte: comienzas a repostar con los carburantes más baratos desde el año 2010. "De hecho he aprovechado para llenar el depósito", ha confesado un conductor.

En esta operación salida el litro de gasolina cuesta de media 1,17 euros, 30 céntimos menos que en el pico de 2014. Y el diésel está en 1,4 céntimos, también más barato. "Con 40 euros llenas el depósito mientras que antes no te llegaban 50 o 60 euros", "con 20 euros hago ahora casi 300 kilómetros y eso se nota", contaban dos conductores.

¿Por qué bajan los carburantes? La primera razón está en el barril de brent, que cotiza a 47 dólares, muy por debajo de los 112 de hace tres años. Mientras que "siempre ha sido al revés, cuando llegan las vacaciones es cuando sube y ahora esta bajada a la gente le viene perfecto", ha explicado Miguel Ángel Vaquero, de la gasolinera 'Carbugal'.

Y la otra razón es que se han disparado el número de gasolineras tras la liberalización. Ahora hay más de 11.000 estaciones, cuando en 2.007 no llegaban ni a las 9.000. "Competencia desde luego hay, aquí en particular, en Coria del Río, hay seis gasolineras. Que para una población de unos 30.000 habitantes me parece excesivo", ha contado David Vizcaíno.

El número de estaciones no ha parado de crecer durante la crisis. Cada 36 horas se abre una nueva gasolinera, según las petroleras. El año pasado se inauguraron 241 y la gran mayoría, 200, fueron low cost o independientes. En total son unas 2.600 donde podemos ahorrarnos entre 5 y 10 céntimos por litro.

La contra, las grandes petroleras que están cerrado estaciones y que acusan a las independientes de alarmantes casos de fraude.